شكرا لقرائتكم خبر عن السفلتة والمظلات والمواقف.. مقترحات لتطوير أسواق الأحساء الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح مواطنون وباعة، 10 مقترحات لتطوير الأسواق الشعبية بمحافظة الأحساء، تشمل: إبراز طبيعة المحافظة تراثيا، وتقسيم الأسواق بحسب المنتجات المعروضة، وتوفير المظلات الواقية من حرارة الشمس، وكذلك مواقف السيارات، ودعم الأسواق بالإنارة والتكييفات، وسفلتة الطرق الترابية، وتوفير الصرافات الآلية، ونشر اللوحات التعريفية والإرشادية، وفتح المجال للاستثمار في المطاعم والبوفيهات، وتخصيص مواقع لعرض الفعاليات الترفيهية والأمسيات الأدبية والثقافية بما يخدم القطاع السياحي.

واجهة ثقافية

وأكد المرشد السياحي جعفر السلطان، أهمية أن تخدم عمليات التطوير الموروث الثقافي والحضاري والاجتماعي للمحافظة، مع مراعاة ظروف أصحاب البسطات والحرفيين والمزارعين، من خلال تخصيص أماكن لعرض منتجاتهم، وفق ما يناسب كل منتج، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود أيضا، ودعمهم، إلى جانب الاهتمام بالتصاميم التي تراعي ثقافة وحضارة محافظة الأحساء، وتخصيص مواقع لعرض الفعاليات الترفيهية والأمسيات الأدبية والثقافية، بما يخدم القطاع السياحي والتجاري للمحافظة.

إقبال متزايد

وقال خليفة السهلي إن الأسواق الشعبية بالمحافظة تشهد إقبالا متزايدا، سواء من أهالي المحافظة أو من خارجها، بمناطق ومدن المملكة، إضافة إلى إقبال السائحين من مختلف الدول، نظرا لما تتمتع به الأسواق من تنوع المعروضات والمنتجات، كالفواكه والخضراوات والملابس والطيور والقطع التراثية والأعمال التراثية والشعبية، وكذلك التنوع في المأكولات الشعبية، وهو ما يحتم أهمية العمل جديا على تطويرها، كما تم في سوق الأربعاء الشعبي، وأن يكون التطوير شاملا يبرز طبيعة المحافظة تراثيا، ويحفظ هويتها الشعبية الجاذبة، مع المتابعة المستمرة للعمالة الأجنبية داخل هذه الأسواق، ومنع عشوائيتها.

الحرف اليدوية

وطالب المواطن ماجد المحيطيب، بتسريع وتيرة الاهتمام بأسواق المحافظة، وإبراز هذا الموروث المهم، بإعادة ترتيبها والحرص على عملية التنظيم، وتقسيم السوق بشكل يمنع العشوائية، ويبرز المعروضات بشكل مثالي، وتخصيص مواقع للفواكه والخضراوات وأخرى للملابس، إضافة إلى أقسام للطيور، والتراث والحرف اليدوية، بما يمكن الزائر والسائح، من الاستفادة المثلى لجولته.

الطرق الترابية

وأضاف عبدرب الرسول البقشي: إن هناك معاناة للباعة والزوار، من غياب المظلات الواقية من حرارة الشمس، وكذلك نقص مواقف السيارات، إضافة إلى افتقاد الأسواق للإنارة والتكييف، وغياب أجهزة رذاذ الماء التي تلطف الأجواء، بجانب أن الأرضيات الترابية تزيد من مشكلة تطاير الغبار، وتتفاقم مع هطول الأمطار، مشيرا إلى أهمية تنفيذ أعمال السفلتة.

لوحات إرشادية

وأكد البائع ناجي الإخلاص، أن جميع البائعين يتطلعون إلى مزيد من الاهتمام والتطوير، بما يخدم الزوار والسائحين والتجار، مشيرا إلى أن لكل سوق شعبي مميزاته وزواره، والأسواق بحاجة لتوفير دورات المياه، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، وتعريف الزائر والسائح بها، وتوفير مياه الشرب، والحرص على فتح المجال للاستثمار في المطاعم والبوفيهات داخل هذه الأسواق، إلى جانب توفير الصرافات الآلية، وتكثيف حملات النظافة.