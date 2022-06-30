شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات للاشتراطات البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الأسواق جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية، وأسفرت عن رصد 3 مخالفات للاشتراطات البلدية. مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وضبطت البلدية ممثلة بالرقابة النسائية عصيرا مثلجا منتهي الصلاحية، حيث تم إفراغ آلة العصير وإتلاف عبوات العصير المستخدمة، وذلك ضمن متابعة تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية.

وكانت إدارة صحة البيئة قد ضبطت 14 كيلو دجاج محضر في يوم سابق، ورصدت 16 مخالفة صحية، وذلك من خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية، وتم إتلاف الكمية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.