شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف المغادرين لأداء المناسك و«قائيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت صحة الشرقية، عن مبادرة توعوية لضيوف الرحمن، تستهدف المسافرين من مطار الملك فهد الدولي لأداء مناسك الحج من خلال رفع الوعي الصحي لدى الحجاج وتزويدهم بالمعلومات والنصائح الطبية المهمة لتجنب المشكلات الصحية في الحج، ومعرفة أعراض ‏الأمراض الشائعة، كما ستقوم المبادرة بتوزيع الهدايا عليهم والبروشورات التوعوية.

‏وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن المبادرة تهدف لتثقيف ضيوف الرحمن وتقديم النصائح والاستشارات الطبية للحجاج. ونصح الحجيج، باستمرار الغذاء الصحي المتوازن وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإجهاد والمحافظة على النشاط البدني.