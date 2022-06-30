شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 6030 حاجا بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية لـ 1183 حاجا وحاجة من ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، يمثلون آخر رحلات الحجاج القادمين بحرا من جمهورية السودان، فيما بلغ عدد الوافدين إلى المملكة عبر الميناء 6030.

وأوضحت أن عدد متلقي اللقاح ضد الحمى الشوكية في بلد الحاج 5849، ومتلقي اللقاح ضد الحمى الصفراء في بلد الحاج 5848 حاجا وحاجة، بينما بلغ عدد غير متلقي لقاح الحمى الشوكية 181 حاجا وحاجة، وعدد غير متلقي لقاح الحمى الصفراء 182.

وأشارت إلى إعطاء العلاج الوقائي في المنفذ لـ 6030، بينما بلغ عدد مراجعي المركز الطبي من الحجاج 11، فيما جرى تحويل حالة واحدة من الحجاج القادمين إلى المستشفى، وبلغ عدد سفن الحجاج التي تم فسحها 6 سفن.