شكرا لقرائتكم خبر عن توعية رقمية للحجاج بمنافذ الوصول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1443هـ، بعدد من المبادرات التوعوية، والتي شملت منافذ وصول الحجيج، مشيرة إلى التركيز على التوعية الذكية التفاعلية لتواكب رؤية المملكة 2030، التي تضمنت تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن والاعتناء بهم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وأوضح الرئيس العام للهيئة د. عبدالرحمن السند، أن الرئاسة تسعى من خلال الأمانة العامة لوحدة الحج والعمرة والزيارة واللجان المشاركة إلى رفع جودة الأداء لدى العاملين في توعية الحجاج، إذ كلفت 630 موظفا ميدانيا وإداريا للقيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية، من خلال 48 مركزا ونقطة توزيع ونقطة بث، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المشاركة في منفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء في المنطقة الشرقية، ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران، ومنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومنفذ «أبو عجرم» بمنطقة الجوف، ومدينة الحجاج بمنطقة القصيم، حيث تم توظيف التوعية الرقمية فيها والاستفادة من التقنيات الحديثة عبر الوسائل التوعوية الذكية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات الحية.

وأكد سعي الرئاسة العامة على إعانة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف، ولتوعيتهم بالعقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها، إذ قامت بإعداد وترجمة 3 ملايين مادة توعوية، وجهزت مراكز ميدانية ورقمية لتحقيق الدعم والمساندة لوسائل التوعوية الرقمية الثابتة والمتنقلة، وتتولى الرئاسة العامة تشغيلها وتطويرها ونشر وبث المواد التوعوية من خلال خدمة البث المجانية Wi-Fi.