شكرا لقرائتكم خبر عن «تجمع الشرقية» يعلن مراكز تطعيمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الشرقیة الصحي عن المراكز الصحیة، التي تقدم تطعیمي الحمى الشوكیة والإنفلونزا الموسمیة الضروریة للحجاج قبل المغادرة لتأدية المناسك. وأوضح أن جمیع مراكز الرعایة الصحیة التابعة لشبكتي الدمام والخبر و قطاع ملیجة، وقطاع الصرار، وقطاع النعیریة، ومركز صحي سلوى، ومركز صحي الرفیعة، ومركز صحي وسط الجبیل، ومركز صحي قریة العلیا توفر اللقاحات اللازمة للحجاج. وتتواجد اللقاحات في قطاع القطیف في النابیة وأم الحمام والملاحة والبستان وسیهات 1 وسیهات 2 وسیهات 3 والمجیدین والبحاري والریف والقدیح 1 والقدیح 2 والعوامیة والناصرة والجارودیة وحلة محیش والتوبي والخویلدیة والشائكة والقطیف 3 والمنیرة والرضا والدخل المحدود وتاروت وسنابس ودارین. وتتوافر اللقاحات في قطاع عریعرة في مستشفى عریعرة العام ومركزي عریعرة وجوده الصحیة. وتضم مراكز الرعایة الأولیة، التي تقدم لقاحات الحج في رأس تنورة هي مركزا صحي رأس تنورة الشمالي والجنوبي ومستشفى رأس تنورة العام. أیضا یوفر قطاع صفوى اللقاحات في مركز صحي حزم صفوى ومركز صحي صفوى ومركز صحي أم الساهك ومركز صحي حزم أم الساهك ومركز صحي أبو معن ومركز صحي الأوجام. ویوفر قطاع الخفجي اللقاحات في مركز صحي شمال الخفجي ومركز صحي غرب الخفجي ومركز صحي الفیصلیة بالخفجي، ومركز صحي السفانیة، ومركز صحي أبرق الكبریت. أیضا تتوافر اللقاحات في قطاع بقیق بالمراكز الصحیة التالیة: بقیق والدغیمیة وفودة والمطار وصلاصل وعین دار الجدیدة. وفي قطاع البطحاء، تتوافر اللقاحات في مركز صحي البطحاء ومركز صحي منفذ الربع الخالي. ویؤكد تجمع الشرقیة الصحي ضرورة أخذ اللقاحات قبل الذهاب للحج بعشرة أیام على الأقل حتى لا تنتشر العدوى بین الحجاج.