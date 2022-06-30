شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية 92 مستشفى ومركزا صحيا بالمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج باكتمال الخطط التشغيلية لـ 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا، لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

وتعمل مستشفى و3 مراكز طوارئ في الحرم، إضافة إلى مستشفى أجياد، كمنظومات داخل المسجد الحرام وبجواره على مدار 24 ساعة، في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل، لتقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عال.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، ويتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا لتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.

كما تقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى أجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفيات قطاع شمال مكة «خليص - الكامل»، بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة، والتي تحتوي على وحدات مجهزة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمكة المكرمة د. حاتم العمري، جاهزية الخدمات الصحية في مكة المكرمة، ومتابعتها بشكل حثيث، من مقام وزارة الصحة، وفق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام.

وسخر التجمع الإمكانات كافة لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة، ورفع من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ، إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقا لمعايير وزارة الصحية.