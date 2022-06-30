شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 500 سائق بشركات النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت النقابة العامة للسيارات وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة، منظومة برامجها التوعوية وشراكتها المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، وأنهت مبادراتها النوعية لتوعية الكوادر البشرية من سائقي الحافلات التي استمرت 3 أيام، استهدفت أكثر من 500 سائق من سائقي حافلات شركات النقل المشاركة في حج هذا العام 1443هـ.

وتضمنت المبادرات برنامج كيفية التعامل مع ضيوف الرحمن داخل المركبة والحجاج المرتادين للحافلة، بالتعاون مع جمعية ضيوف مكة، إضافة للإسهام في مشروع «مطوف»، الذي تسعى الوزارة من خلاله لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بشكل مستمر، وتضع الحلول والبدائل لمعالجة أوضاعهم وتلامس احتياجاتهم. كما يتركز عمل النقابة العامة للسيارات كشريك إستراتيجي؛ لتنظيم عمليات النقل من المنافذ، وبين المدن وداخل المشاعر مع شريك النقل شركة دلة للنقل بحافلات مخصصة للمبادرة من فئة VIP، ومجهزة بالورد والهدايا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ إذ تم استقبال أول وفود ضيوف الرحمن من دولة بريطانيا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.