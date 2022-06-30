شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مراقب على أبواب المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جنَّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إذ يُفتَح أكثر من 150 بابا.

كما جنَّدت الرئاسة 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الإعاقة.

وخصصت الرئاسة عدة فرق في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، لغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، عبر أكثر من 4000 عامل وعاملة.

وكثفت الرئاسة خدمات السقيا للزوار والمصلين ووزعت أكثر من 3 ملايين عبوة من ماء زمزم المبارك، ورفعت جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتجهيز أكثر من 5000 عربة عادية و1800 عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج.