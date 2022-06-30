شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية بالمنظار لعلاج فتق بالحجاب الحاجز لطفل عمره 3 سنوات في مستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحضر طفل إلى مستشفى المواساة بالدمام يبلغ من العمر 3 سنوات، وزنه 11 كجم فقط، ويعاني من متلازمة داون (تأخر في النمو)، وفتق مرغاني (فتق الحجاب الحاجز خلف عظمة القص).

وبعد فحص الطفل إكلينيكيًّا وإجراء الفحوصات اللازمة، قرر فريق جراحة الأطفال بإشراف الدكتور محمد الجلولي استشاري جراحة الأطفال، إجراء له عملية بالمنظار، التي تم إجراؤها عن طريق منظار البطن الجراحي بفتحة 3 مم فقط.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات المعقدة للغاية التي يندر حدوثها لوجود التصاقات بين القولون والحجاب الحاجز والقفص الصدري، وتم استخدام تقنية مستحدثة في إغلاق الحجاب الحاجز، وهذه التقنية تم تقديمها لأول مرة في عام 2014 خلال المؤتمر الدولي لجراحة مناظير الأطفال في إدينبرج بواسطة الدكتور محمد الجلولي المعالج للحالة.

وبفضل من الله وتوفيقه، تماثل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى دون حدوث أي مضاعفات.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدمًا، ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.