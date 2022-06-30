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.. ويشيد بالخدمات المقدمة للمسافرين عبر جسر الملك فهد

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الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقدم لخدمة المسافرين عبر جسر الملك فهد، الذي يعد من أهم المنافذ في المنطقة، ويشهد كثافة عالية للمسافرين، منوهًا بما تقدمه الجهات العاملة لتسهيل حركة العبور.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد يوسف العبدان بمناسبة تعيينه في منصبه، وهنأ سموه، العبدان، بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

من ناحيته، رفع العبدان الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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