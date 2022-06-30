شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد: دارة الملك عبدالعزيز «مرجع علمي» للآداب الفكرية والعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور، الذي تقوم به دارة الملك عبدالعزيز، في الحفاظ على تراث المملكة، وحضارتها؛ لتكون مرجعًا علميًا للآداب الفكرية والعمرانية والتميز، في خدمة تاريخ وطننا العريق، وإتاحة المعلومات التاريخية الموثوقة، وتوفيرها للمهتمين داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف د. فهد بن عبدالله السماري، الذي قدم لسموه تقريرًا عن الدارة وبرامجها وأنشطتها خلال الفترة الماضية.