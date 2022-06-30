شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث دور «الثقافة والفنون» في احتضان الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى عرض عن دور جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، في احتضان الموهوبين والموهوبات في مجال الإخراج والتمثيل والسينما والتصوير الضوئي والمسرح والفنون التشكيلية والخط العربي والموسيقى.

جاء ذلك، خلال لقائه مدير مجلس إدارة الجمعية يوسف الخميس، وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، خلال اللقاء الأسبوعي «الثلاثائية»، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان، بمقر المحافظة، أمس الأول.

من ناحيته، قدّم الخميس باسمه وبالإنابة عن كل منسوبي الجمعية التهنئة لسموه نظير الثقة الملكية بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء، مؤكدًا أن تاريخ فرع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يتجاوز الخمسين عاماً في نشر الثقافة والفنون بالمجتمع، إضافةً إلى تقديم العديد من البرامج والأنشطة والإنجازات، التي حققتها الجمعية سواءً على مستوى الوطن أو المستويين العربي والدولي وتمثيلها المملكة العربية السعودية في العديد من المحافل الدولية.

واختتم اللقاء بعرض فيلم وثائقي يبرز أهم البرامج والأنشطة، التي قدمتها الجمعية خلال الخمس سنوات الماضية.