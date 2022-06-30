شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة تدعم الاستثمار في الشباب تماشيا مع رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، بالشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مستشار سموه عبدالله بن راشد الخالدي، يرافقه الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية م. حسام بن محمد الغريب، وفريق الإدارة التنفيذية للمجلس.

ورفع الخالدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه المجلس وشباب المنطقة من دعم ومتابعة وبرامج تسهم في تطوير الشباب وتمكنهم.

من ناحيته، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس م. حسام الغريب، شرحًا عن أعمال المجلس للعام الأول، والخطط المرصودة للعام الثاني من الدورة الجارية، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالاستمرار بالعمل لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على شباب المنطقة بكل المحافظات.