شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف ريال غرامة الحج دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الأمن العام تحذيره من الوفود إلى المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج دون تصريح، مشيرا إلى فرض غرامة 10 آلاف ريال على كل من يتم ضبطه قادما للحج بشكل مخالف.

وبين المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أنه تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، ستتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادما من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000 ريال. وأهاب «الشويرخ» بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.