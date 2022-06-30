محمد بن مسعود - الدمام - للمقيمين في المملكة .. طريقة إنشاء حساب مصرفي في بنك الراجحي بالسعودية .. وشروط التقديم

يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب شخصي في مصرف الراجحي 1443؛ لتوفير أموالهم وحفظها من السرقة، وتسهيل عملية شراء المنتجات عن طريق البنك، ومن أهم مميزات البنك أيضًا أته يتيح لك خدمة مصرفية عن طريق الإنترنت والكشف عن حسابك من وأنت بالمنزل، تابع معنا للتعرف على طريقة فتح حساب بالبنك والشروط المطلوبة.

طريقة إنشاء حساب في بنك الراجحي للمقيمين

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إذا كنت مقيم بالسعودية بشكل كامل أو من سكانها الأصليين، إذًا عليك اتباع الطريقة التالية لفتح الحساب:

أولًا عليك تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبنك الراجحي من الرابط التالي.

ثم قم بالنقر على أمر “الخدمات” حتى تتمكن من فتح حساب.

بعد قراءة الأحكام والشروط بعناية، أنقر على أمر “موافق”.

بعد ذلك أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح مثل: عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم الهاتف، ورقم الإقامة، واسمك بالطبع.

حدد بعد ذلك المبلغ الذي ترغب في دفعه كحد أقصى، والذي يمكنك دفعة الآن في دفعة واحدة.

كما أنك ستقوم بإعداد الكشوفات الخاصة بميزانية الأرباح والخسائر الشهرية.

حدد الفرع القريب من منطقتك أو أي فرع آخر ترغب فيه لفتح حساب.

ثم أدخل أيضًا بياناتك الشخصية الأخرى مثل: حالتك الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، عدد الأطفال.

ثم أكد عليها وانقر على “إرسال الطلب”.

بعد التأكيد على رسالة الطلب، سوف تتلقى رسالة قصيرة على هاتفك بها الرمز الخاص بتأكيد عملية إنشاء حساب في بنك الراجحي.

ومن ثم سيتم تحديد موعد لك بعد مرور شهر، حتى تتوجه إلى أقرب فرع لبنك الراجحي وتكملة باقي الإجراءات، ومن ثم الحصول على البطاقة الائتمانية.

شروط التقديم على فتح حساب في بنك الراجحي

يجب ألا يقل عمرك عن 18 سنة.

يجب أن تكون البطاقة الشخصية الخاصة بك سارية.

يجب ألا تكون تابع لأي عمل سياسي أو حتى أحد من أقاربك.

يجب أن تكون من حاملي الجنسية السعودية.

أيضًا ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة.

عليك توفير رمز البريد الخاص بالمنطقة.

ضرورة قراءة الأحكام والشروط بعناية قبل الموافقة على التسجيل.

