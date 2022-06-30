جسر الملك فهد يوضح رسوم التأمين للسيارات المتوجهة إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ردت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن رسوم التأمين الخاصة بالسيارات التي تتوجه من المملكة إلى البحرين.

وأوضحت المؤسسة، أنه توجد 3 فئات لتأمين المركبات تبدأ من 16.5 ريال وتنتهي بـ 26 ريالاً حسب المتحدة للتأمين، مشيرةً إلى أنه يمكن الحصول على وثيقة التأمين أثناء العبور لمملكة البحرين من منفذ جسر الملك فهد.

وكانت المؤسسة قد وقعت عقداً مع الشركة المتحدة للتأمين لتقديم خدمات تأمين المركبات العابرة إلى المملكة ومملكة البحرين.