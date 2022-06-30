مختص: السجن والغرامة لغير الحاصلين على ترخيص عمل بنظام الوساطة العقارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قال المستشار العقاري ماجد الحارثي إن نظام الوساطة العقارية يهم المتعاملين مع القطاع العقاري من ملاك ومتسأجرين وغيرهم. وأضاف خلال حديثه مع قناة الإخبارية أن النظام يشمل عدة تخصصات في هذا القطاع مثل إدارة الأملاك وإدارة المرافق، والمساهمات العقارية، وغيرها من التخصصات المرتبطة بالعقار. وأوضح أن النظام أتاح منح تراخيص للعاملين بالقطاع العقاري، مضيفا أن عدم الحصول على الترخيص يعرض الفرد للغرامة والسجن، فضلًا عن النظام أتاح للهيئة العامة للعقار وضع العقوبات لمخالفي النظام. أخبار قد تهمك

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