محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الفتاة السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس” تطلب الطلاق بعد هروب زوجها بهدايا الزفاف واكتشاف حقيقته

فاجأت الفتاة السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس وأقبل التعدد” متابعيها خلال بث مباشر بطلب الطلاق من عريسها بعد أقل من أسبوعين على زواجهما.

وأرجعت سبب طلبها الطلاق إلى هروبه بهدايا حفل الزفاف وعدم إخبارها بأنه متزوج من 3 نساء.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وقالت خلال الفيديو :”بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق. ”

وتابعت، السؤال اللي يطرح نفسه النور” زوجها” وين؟!.. النور سافر بلده العباسية.. انبهر لما شاف الهدايا والقروش.. اللي تقدمت لنا.. انبهر بها وسافر”.

وأضافت “النور أكبر زوج كذاب وقال أنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة”.

وأكملت :”أنا من يوم الزفاف قاعدة في بيتنا انتظرناه تاني يوم ماجه.. يعني هو لحد اللحظة ما دخل علي.. والدته طلبت فطور العريس وابنها ما دفع مهر.”

ووجهت حديثها لزوجها قائلة :” أنا قلت عاوزة زوج يسترني.. رجل سترة، وأنت رجل فضيحة.. تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب”.

وكانت الفتاة السودانية أثارت ضجة على مواقع السوشيال ميديا 3 مرات الأولى بعد وقوفها على إحدى الإشارات ورفعها لافتة ” عايزة عريس.. وأقبل بالتعدد” والثانية بزواجها الذي حضره المئات والثالثة بطلبها الطلاق.