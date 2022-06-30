إلزام مدن الملاهي بطبيب وسيارة إسعاف - #عاجل

أدرجت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني 28 مخالفة تتعلق بمخالفات لائحة مدن ملاهي وألعاب الأطفـال، ضمن جدول المخالفات في المنصة الوطنية للمخالفات، تراوحت غراماتها بين ريال واحد في حدها الأدنى ومليون ريال كحد أقصى، من بينها مخالفة عدم وجود طبيب مناوب طوال وقت العمل، إضافة إلى عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة، وعدم وجود شخص مسؤول عن السلامة في مدينة الملاهي.

كما اشتملت المخالفات عدم تدريب العاملين على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق أو عدم إلمام العاملين بمتطلبات السلامة العامة أو الخاصة لكل لعبة، فضلا عن غياب نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشآت والإنشاءات، أو غياب طفاية الحريق بمواصفات خاصة.

مخالفات لائحة مدن ملاهي وألعاب الأطفـال

1 إضافة مبان أو إنشاءات جديدة/ أو التوسعة/ أو إضافة ألعاب جديدة من دون الحصول على تصرح من الدفاع المدني

2 إقامة أبواب دوارة كمداخل أو مخارج لمدينة الملاهي أو على أقسامها الداخلية

3 إقامة ملاه/ مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2000 متر أو عدم ترك ما يوازي % على الأقل من مساحة الأرض كمنطقة خالية من الاشغال

4 النقص في وسائل السلامة ومكافحة الحريق/ أو عدم وجودها في الأماكن المخصصة لها

5 تعطل في وسائل السلامة أو مكافحة الحريق عن العمل لانعدام أو تأخر الصيانة

6 عدم إضاءة إشارات ومدلولات مخارج الطوارئ خلال ساعات العمل في الملاهي

7 عدم الالتزام لتقديم الدراسة الفنية المنصوص عليها في اللائحة

8 عدم التزام العاملين في الملاهي بالامتناع عن التدخين أثناء وجود الجمهور

9 عدم تدريب العاملين على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق/ أو عدم إلمام العاملين بمتطلبات السلامة العامة أو الخاصة لكل لعبة

10 عدم تدوين نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشآت والإنشاءات

11 عدم تركيب طفاية حريق نوع (بودرة 2 co) سعة 12كجم عند كل لعبة

12 عدم توفر جهاز منع تسرب الغازات لجميع الأنواع عند استعمالها

13 عدم توفر متطلبات السلامة لكل لعبة

14 عدم توفير النقالات الطبية والمستلزمات الطبية الأخرى بما يتناسب مع مرتادي الملاهي

15 عدم صيانة التمديدات أو التجهيزات الكهربائية لمدينة الملاهي أو أي لعبة تعمل بالكهرباء

16 عدم عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور

17 عدم وجود أو تعطل جهاز الإنذار المسموع والمرئي أو جزء من أجزائه

18 عدم وجود أو تلف اللوحات التحذيرية الموجهة للجمهور

19 عدم وجود ترخيص الدفاع المدني/ أو عدم تجديده

20 عدم وجود سجل للسلامة معتمد من الدفاع المدني

21 عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة

22 عدم وجود شخص مسئول عن السلامة في مدينة الملاهي

23 عدم وجود طبيب مناوب طوال وقت العمل

24 عدم وجود غرفة إسعافات أولية ومتخصص في الإسعافات أو عدم تركيب لوحات إرشادية داخل الملاهي تبين موقع غرفة الإسعاف أو تلفها

25 عدم وجود مخارج للطوارئ/ أو إغلاقها/ أو إعاقتها

26 عدم وجود من يجيد السباحة والإنقاذ عند كل لعبة مـائية

27 عدم وضع لوحات تحذيرية عند كل لعبة توضح مخاطرها ومتطلبات السلامة الشخصية لركوبها

28 يجب أن تكون أي لعبة أو وسيله ترفيهية مثبتة بإحكام في الأرض بحيث يمنع اهتزازها أو سقوطها في حالة تجمع الأطفال عليها.