أولوية للمعلمات المطلقات في حركة النقل - #عاجل

وجهت وزارة التعليم بسرعة حصر المعلمات المطلقات، بغية استفادتهن من حركة النقل، كونهن من ذوي الظروف الخاصة.

وبحسب توجيه للجان الفرعية، جرى التأكيد على دراسة حالات المطلقات اللاتي يرغبن في النقل، ممن تنطبق عليهن الشروط والضوابط، واستثنائهن من شرط «لم يمض أكثر من عام من تاريخ الطلاق عند رفع الطلب»، كما استثنى التوجيه عدم دراسة طلبات المعلمات المطلقات بـ«بينونه صغرى» اللاتي لم يكملن عاما من طلاقهن، على أن يتم الرفع إلى اللجنة الرئيسية لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، من خلال منصة أعمالي بالحالات اللاتي تنطبق عليهن الشروط والضوابط بعد دراسة طلباتهن من قبل اللجنة الفرعية، وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

لجان فرعية

وكانت وزارة التعليم وجهت بتشكيل لجان فرعية في إدارات التعليم العام المنصرم، بحيث تتولى النظر في طلبات نقل وندب ذوي الظروف الخاصة، فيما يترأس تلك اللجان مدير التعليم وبعضوية المساعد للشؤون المدرسية ومدير شؤون المعلمين ومدير اللإشراف التربوي ومدير التوجيه والإرشاد، لتولي دراسة طلبات النقل والندب، ممن تنطبق عليهم شروط «الظروف الخاصة» وهم المرضى من المعلمين والمعلمات، والمرضى من أبناء المعلمين، أو في حالة مرض زوج أو زوجة المعلم، أو مرض والد المعلم أو المعلمة، وكذلك الأم الأرملة والأم المطلقة، أو في حالة وفاة والد المعلم أو المعلمة، أو وفاة زوجة المعلم، أو في حال سجن زوج المعلمة أو والدها، والمعلمات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري «الإيذاء» من قبل أزواجهن، وذوي شهداء الواجب، بحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر الشهداء ممن يعولهم شرعاً.

تكافؤ الفرص

وأعلنت وزارة التعليم في 25 يونيو المنصرم عن مجموعة من أحدث وأهم إجراءات النقل المطور لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والكوادر، والتي روعي فيها مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال الاستعانة بقواعد حديثة ومرنة وموضوعية في سبيل تطوير عناصر المفاضلة، فيما تم الاعتماد على مجموعة من النتائج التي تهدف إليها إجراءات النقل المطور، ومن أبرزها التطبيق الأمثل لمبدأ العدل والمساواة في الفرص والوظائف التعليمية المتاحة، وحماية المعلمين المتقدمين للنقل من خلال منح الوزارة لهم عدداً من المميزات والنقاط الإضافية، والحد من زيادة قوائم الانتظار، حيث من المقرر أن يتم تقليصها حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القديمة الطويلة التي كان معمولاً بها في الماضي.

ذوو الظروف الخاصة في النقل

- المرضى من المعلمين و المعلمات

- المرضى من أبناء المعلمين

- مرض زوج أو زوجة المعلم

- مرض والد المعلم أو المعلمة

- الأم الأرملة والأم المطلقة

- وفاة والد المعلم أو المعلمة

- سجن زوج المعلمة أو والدها

- المعلمات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري

- ذوو شهداء الواجب