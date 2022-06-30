لاوتارو مارتينيز لاعب الموسم في «النيرازوري»

محمد بن مسعود - الدمام - توج الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعبي الفريق في موسم 2021-2022.

وأجرى إنتر ميلان، استفتاء عبر حساب النادي على «إنستجرام»، وحصل خلاله لاوتارو على أعلى نسبة أصوات، ليتوج بجائزة لاعب الموسم.

وساهم لاوتارو بقوة في تحقيق إنتر لقبي الكأس والسوبر الإيطالي في الموسم الماضي. وشارك لاوتارو في 49 مباراة طوال الموسم الماضي بجميع المسابقات، وسجل 25 هدفًا. يذكر أن الإنتر خسر فرصة الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بعد أن فاز به غريمه الأزلي ميلان.

ودخل إنتر في محادثات لضم الثنائي روميلو لوكاكو وباولو ديبالا لتدعيم صفوف الفريق، بعد الإخفاق في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مستقبل مارتينيز.

إلا أن أليخاندرو كامانو، مدير أعمال لاوتارو مارتينيز، أكد أن موكله ليس لديه أي نية للتفكير في وجود احتمالية ولو ضئيلة للرحيل عن إنتر.