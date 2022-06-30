بيل: اتخذتُ قراري في توقيت مثالي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، سعادته بالانتقال إلى صفوف لوس أنجلوس الأمريكي، بدءًا من الموسم المقبل.
ووقع بيل عقود انتقاله للوس أنجلوس، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وقال جاريث بيل في تصريحاته لحساب ناديه الرسمي عبر «تويتر»: «لا يمكنني الانتظار لبدء اللعب هنا والمشاركة في المباريات».
وأضاف: «متحمس جدًا لهذه الخطوة، هذا هو المكان المناسب لي ولعائلتي».
وأتم: «قرار التعاقد جاء في الوقت المثالي خلال مسيرتي».
يذكر أن لوس أنجلوس نجح أيضًا في الحصول على خدمات المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.
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