دي ماريا يدافع عن ألوان «البيانكونيري»

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي إيطالي أمس الأربعاء عن موعد توقيع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عقود انتقاله لصفوف يوفنتوس.

ورحل دي ماريا (34 عامًا) عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، وتحصل على عرض رسمي من يوفنتوس للانضمام إلى الفريق.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، ونقلاً عن وسائل إعلام أرجنتينية، فإن دي ماريا قد يوقع عقود انتقاله ليوفنتوس.

وتريث دي ماريا كثيرًا لحين قبول عرض يوفنتوس، خصوصا بعدما اقترن اسمه ببرشلونة، قبل تراجع النادي الكتالوني عن فكرة التعاقد معه.

ومن المقرر، أن يوقع دي ماريا عقدًا مع يوفنتوس، لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مقابل 7.5 مليون يورو عن كل موسم، بخلاف المكافآت المتعلقة بالأداء.

وبدأ دي ماريا مسيرته الكروية في روزاريو سنترال، ومنه انتقل إلى أوروبا من بوابة بنفيكا عام 2007، ثم رحل إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ومنذ عام 2015 وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان.

وخاض دي ماريا 122 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، فسجل 25 هدفًا، وساهم في تحقيق كأس كوبا أمريكا الصيف الماضي.