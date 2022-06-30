مرشح جديد لدعم دفاع تشيلسي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي إيطالي أمس الأربعاء عن موعد توقيع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عقود انتقاله لصفوف يوفنتوس. ورحل دي ماريا (34 عامًا) عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، وتحصل على عرض رسمي من يوفنتوس للانضمام إلى الفريق. وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، ونقلاً عن وسائل إعلام أرجنتينية، فإن دي ماريا قد يوقع عقود انتقاله ليوفنتوس.
وتريث دي ماريا كثيرًا لحين قبول عرض يوفنتوس، عواصم – وكالات: انضم اسم جديد لقائمة المرشحين لتدعيم دفاع تشيلسي هذا الصيف، في ظل سعي البلوز لتعويض رحيل الثنائي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستينسن.
ورحل روديجر وكريستينسن عن ستامفورد بريدج بعد انتهاء عقديهما بنهاية الموسم المنقضي، حيث انضم الأول لريال مدريد، بينما بات الثاني قريبا من برشلونة.
وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على «فيسبوك» إلى أن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، يعتبر أحدث الأسماء المرشحة لتعزيز دفاع تشيلسي في الموسم المقبل. وارتبط اسم كوليبالي بمغادرة نابولي في الصيف الجاري، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.
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