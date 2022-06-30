الزمالك يبتعد مؤقتًا بالصدارة بفوز مثير على سيراميكا

محمد بن مسعود - الدمام - ابتعد الزمالك حامل اللقب مؤقتاً في صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه سيراميكا كليوباترا 3-2 الثلاثاء بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الثالثة والعشرين.

وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إمام عاشور (27) والتونسي سيف الدين الجزيري (38) وأحمد سيد «زيزو» (58)، لكن سيراميكا كليوباترا انتفض في الدقائق المتبقية وسجل هدفين عبر شادي حسين (66) وسيف تقا (88). ورفع الزمالك رصيده الى 51 نقطة وابتعد بفارق 5 نقاط عن ملاحقه بيراميدز الذي استضاف إنبي يوم أمس الأربعاء في ختام المرحلة، وبفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي الاهلي الذي لعب أمس الاربعاء أيضًا مع سموحة، علمًا أنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة. وحسم التعادل السلبي مواجهة غزل المحلة وضيفه الاسماعيلي بملعب المحلة.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، والإسماعيلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل أيضا المقاولون العرب مع ضيفه البنك الأهلي 1-1 بملعب المقاولون العرب.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، والبنك الأهلي إلى 31 نقطة في المركز السابع.