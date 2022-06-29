محمد بن مسعود - الدمام - مدير صندوق النظافة بمحافظة إب يتعرض لاعتداء من قبل اكثر من مائة فرد بقيادة رئيس الجامعة

أكد الأستاذ خالد غالب مدير صندوق النظافة بمحافظة إب تعرضه قبل ظهر اليوم لاعتداء من قبل رئيس جامعة إب وبعض المسلحين بالإضافة إلى اكثر من مئة شخص يقودهم رئيس الجامعة

وأوضح الأستاذ خالد غالب بأن الإعتداء حدث اثناء تواجده في المشتل التابع لصندوق النظافة الكائن جوار حديقة السلام وأفاد بأنه تعرض للتهديد والسب والشتم وتم إشهار السلاح بوجهة أثناء محاولته التفاهم مع رئيس الجامعة ومن معه الذين قاموا بالاعتداء على المشتل والعمال وتخريب اعمدة الحديد والشبك المحيطة بالمشتل التي كان يصلحها العمال .

وقال الأستاذ خالد غالب بأنه مستغرب بشدة قيام رئيس جامعة بارتكاب مثل هذه الأعمال المؤسفة التي لاتليق ان يقوم بها رجل أكاديمي حيث كان المفروض على رئيس الجامعة عدم

إتخاذ إجراءات خارجة عن القانون والنظام وكان الأولى الاستعانة رسميا بالجهات المختصة اذا كان لديه أي أعتراض على إجراءات الصندوق ..

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وقال غالب بأنه التزم بظبط النفس وتهداءت الموقف والانسحاب بهدوء لضمان عدم وقوع أي أحداث لاتليق بمن يمثلون الدولة والنظام كون الطرفين جهات حكومية .. مؤكداً على قيامه بإبلاغ قيادة السلطة بالمحافظة بما حدث كإجراء نظامي صحيح لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى عزمه تقديم بلاغ رسمي للجهات الرسمية المختصة للتحقيق بما حدث وظبط المعتدي وكل خارج عن القانون ..

غالب بتأكيده على حرصه الشديد على الجامعة ومصلحتها التي هي مصلحة كل أبناء محافظة إب ووقوفه ضد أي محاولة إنتهاك أو إعتداء على الجامعة وحرمها .