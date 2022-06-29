زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – المحكمة‭ ‬العليا في السعودية ‭:‬ غداً‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬والوقوف‭ ‬بعرفة‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬يوليو

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