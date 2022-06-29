لقاء سعودي أمريكي يبحث مكافحة الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبستات.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر.
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