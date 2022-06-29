محمد بن مسعود - الدمام - برعاية مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز .. فريق المحاسبة يتوج بطلاً لبطولة الجند الثالثة لكرة القدم

توج فريق المحاسبة مستوى أول، بطلاً لبطولة الجند الثالثة لكرة القدم التي تقيمها جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا بين الأقسام الأكاديمية بالجامعة برعاية مكتب الشباب والرياضة في محافظة تعز.

وفاز فريق المحاسبة على فريق طب الأسنان مستوى رابع بنتيجة ثقيلة قوامها ٩ أهداف مقابل هدف واحد، حيث ظهر الفريق الفائز بجاهزية عالية ومستوى رفيع، وتألق لاعبوه في جميع مراحل المباراة في حين حاول المنافس استعادة أنفاسه في نهاية الشوط الأول، غير أن لاعبي المحاسبة كانوا في يومهم، جاهزين لحسم البطولة.

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وشهدت المباراه حماسا كبيرا في الفترة الأولى منها، فيما تألق لاعبي المحاسبة في مجاراة الشوط الثاني بتكتيك وتنظيم يظهر الانسجام الكبير وسط الفريق، مع تألق الهجوم وحارس الفريق في صد الهجمات المرتدة للمنافس.

حضر المباراة الدكتور أمين الحيدري، أمين عام الجامعة، والدكتور جميل زيد، عميد كلية العلوم الإدارية، والأستاذ عبدالرقيب العديني، مدير الأندية والاتحادات الرياضية في مكتب الشباب والرياضة، والصحفي الرياضي أمين الجماعي، والأستاذ عماد البريهي مدير الأنشطة الطلابية والأستاذ فارس البنا مدير الإعلام، والأستاذ ابراهيم اليوسفي، رئيس قسم الأنشطة، والكابتن أنيس غانم، منظم البطولة.

وكرمت الجامعة مدير مكتب الشباب والرياضة الاستاذ ايمن المخلافي ورئيس فرع اتحاد الكرة في تعز الكابتن محمد القدسي، والأستاذ عدنان العديني، مدير الاتحادات والأندية، وعددا من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح البطولة.



وأعقب المباراه النهائية تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات ومبالغ مالية، وتكريم الفريق الوصيف بكأس المركز الثاني والميداليات، كما تم تكريم فريق طب الأسنان مستوى ثاني بجائزة الفريق المثالي وقائده الكابتن ربيع عبدالجبار بجائزة القائد المثالي.

كما تم تكريم الحاصلين على الجوائز الفردية، حيث حصل الكابتن مروان شوقي على لقب أفضل لاعب في البطولة، فيما تم تكريم اللاعب مازن فؤاد البنا لحصوله على لقب هداف البطولة، فيما حاز حارس المحاسبة عبدالله عرفات على لقب أفضل حارس بالبطولة.

وأقيمت المباراه النهائية على ملعب الشعب، بتحكيم الكابتن عادل السريحي، بوجود مكبرات الصوت وتعليق رائع رفع من حماسية المباراه بحضور جمهور الفريقين.

وتعد البطولة هي الثالثة التي ينظمها قسم الأنشطة الطلابية بالجامعة، بين مختلف الأقسام والتخصصات والمستويات، ويشارك فيها العديد من الطلاب المبدعين في المجال الرياضي، وتساهم في اكتشاف المبدعين وصقل مواهبهم، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة.

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