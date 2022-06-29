محمد بن مسعود - الدمام - مكتب الصناعة والتجارة بإب يناقش ترتيبات تنفيذ حملات ميدانية على الأسواق .

ناقش مكتب الصناعة بمحافظة إب اليوم الترتيبات بتنفيذ حملات ميدانية على المخابز وأسواق الأضاحي والملابس مع قدوم عيد الأضحى.

وأقر اﻹجتماع الذي ضم مدير المكتب محمد السياغي و نوابه مروان منصور ، وعبدالملك الكينعي وفضل الزبيدي وفاروق الحميري، ومدراء الفروع بالمديريات، وأصحاب المخابز ومحلات الملابس وبائعي اللحوم بمدينة إب .. آلية تطبيق تسعيرة بيع الخبز بالكيلو جرام.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وأكد الاجتماعى ضرورة الإلتزام بإشهار قوائم الأسعار المعتمدة من الوزارة ، والعمل على تفعيل الدور الرقابى، وضبط المخالفات لمنع أي رفع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وفي الاجتماع أكد السياغي أن الحملة تستهدف التأكد من مدى الالتزام بالأوزان وإشهار الأسعار في المخابز والملاحم ومحلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والملابس.. مؤكدا أنه سيتم إتخاذ كآفة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.