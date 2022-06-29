القبض على 7 أشخاص لإعلانهم الحج عن الغير وتقديم خدمات حج بغرض النصب والاحتيال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (7) أشخاص، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(4) مقيمين من الجنسيات المالية والأفغانية والميانمارية والمصرية ومواطن، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الغير وتوفير حافلات نقل للمشاعر المقدسة وغرف فندقية وأضاحٍ للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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