300 متطوع بمنفذ الوديعة

أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر النعمي، أن فرع الوزارة ممثلا بمركز التنمية الاجتماعية بشرورة والجهات الحكومية والأهلية ساهم بنشر ثقافة التطوع في محافظة شرورة وتحقيق مستهدفات التطوع وتفعيل المنصة وإضافة الفرص التطوعية.

وقال: لعل من أبرز المبادرات التطوعية في المحافظة مبادرة استقبال الحجاج لهذا العام القادمين عبر منفذ الوديعة وذلك في استراحة الحجاج بالوديعة، حيث تشارك في المبادرة جهات حكومية وجمعيات أهلية وأفراد متطوعون يفوق عددهم 300 متطوع ومتطوعة ومن أبرز الفرق التطوعية التي شاركت (بر الوديعة، كيان، النشامي، انطلاقة، عطاء).

وطرحت الفرص في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشارك المتطوعون والمتطوعات حتى يوم الإثنين الموافق 28/11/1443 بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 4000 ساعة. ويهدف العمل التطوعي إلى بناء مجتمع حيوي فعال تتوالى فيه مبادرات تعزيز ثقافة العمل التطوعي كمكون من مكونات رؤية المملكة الواعدة 2030 على مستوى الأفراد والمنظمات من خلال زيادة أعداد المتطوعين ‏إلى مليون متطوع في 2030 لتحقيق ‫أثر أعمق يجسد قيم المواطنة والعطاء.

ومن أبرز الفوائد المترتبة على ممارسة العمل التطوعي تعزيز البنية المجتمعية والخدمة المجتمعية.