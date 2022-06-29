15 محطة عمل بمبادرة طريق مكة

تُشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بتنفيذ مبادرة «طريق مكة» في عدد من الدول المستفيدة من المبادرة، ومن ضمنها جمهورية بنغلاديش، حيث تعمل، ممثلةً بمركز المعلومات الوطني، على التجهيز والإشراف للبنية التحتية التقنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق المعايير المعتمدة في المركز.

ويتضمن فريق «سدايا» ممثلًا بمركز المعلومات الوطني مهندسين وفنيين يعملون على مدار الساعة لربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 15 محطة عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة، التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي.

وتعمل «سدايا» على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين.