خطط تشغيلية بمطار المؤسس

تركز الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة موسم الحج 1443 على الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مختلف مرافق المطار، بما يضمنُ راحتَهم وصحتَهم؛ وذلك تنفيًذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينُهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

غرفة عمليات

وتشاركُ 27 جهةً أمنيةً وحكوميةً وتشغيليةً، من خلال غرفة العمليات المشتركة لمراقبة ومتابعة الحركة التشغيلية في صالات المطار الثلاث «صالة الحج والعمرة»، و«الصالة 1»، و«الصالة الشمالية»؛ لضمان خدمة ضيوف الرحمن، وسعيًا لجعل تجرِبة الحجاج فريدة من نوعها.

وأوَلَتْ شركةُ مطاراتِ جدة بجانب الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، اهتمامًا كبيرًا؛ لتسهيل رحلة الحجاج من أنحاء العالم كافة، من خلال عدد من الخدمات في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعملُ غرفةُ العمليات المشتركة بالشركة على إدارة العمليـة التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود التي تقدِّمُها المملكةُ لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

ويستمر مطار الملك عبدالعزيز في استقبال وصول رحلات الحجاج القادمة من دول العالم إلى تاريخ 04/12/1443 وفق الخطة التشغيلية التي تم تحديدُها لمسارات رحلة الحجاج.