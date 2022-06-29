غرفة عمليات
وتشاركُ 27 جهةً أمنيةً وحكوميةً وتشغيليةً، من خلال غرفة العمليات المشتركة لمراقبة ومتابعة الحركة التشغيلية في صالات المطار الثلاث «صالة الحج والعمرة»، و«الصالة 1»، و«الصالة الشمالية»؛ لضمان خدمة ضيوف الرحمن، وسعيًا لجعل تجرِبة الحجاج فريدة من نوعها.
وأوَلَتْ شركةُ مطاراتِ جدة بجانب الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، اهتمامًا كبيرًا؛ لتسهيل رحلة الحجاج من أنحاء العالم كافة، من خلال عدد من الخدمات في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعملُ غرفةُ العمليات المشتركة بالشركة على إدارة العمليـة التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود التي تقدِّمُها المملكةُ لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.
ويستمر مطار الملك عبدالعزيز في استقبال وصول رحلات الحجاج القادمة من دول العالم إلى تاريخ 04/12/1443 وفق الخطة التشغيلية التي تم تحديدُها لمسارات رحلة الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر خطط تشغيلية بمطار المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.