إغلاق مستشفى خاص بمكة

أغلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مستشفى أهلي خاص يعمل منذ سنوات على خدمة المرضى لتوفر العديد من التخصصات الطبية بداخله، وذلك بناء على طلب المنشأة بالإغلاق لعدم قدرتها على إيفاء متطلبات العمل وتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «دوت الخليج» فإن خلاف وقع بين ملاك المستشفى تسبب في تجميد الحسابات وإيقاف السجل التجاري، مما أدى إلى إيقاف الحسابات البنكية للمستشفى وجعلها غير قادرة على شراء الأدوية الطبية والأدوات التي يحتاجها المريض أثناء الزيارة مع عدم توفر الرعاية الطبية التي يجب تواجدها في المستشفى، وهو ما أدى إلى زيارة لجنة مختصة من قبل الشؤون الصحية والتأكد من عدم توفر الشروط الطبية اللازمة وتم الإغلاق بشكل مؤقت خلال هذه الفترة، إضافة إلى أن عدم قدرة الإدارة على الاستفادة من المبالغ الموجودة تسبب في تأخر رواتب الموظفين لمدة 6 أشهر حيث تقدموا بشكوى لدى الجهات المعنية للنظر في موضوعهم وأنهاء معاناة قرابة الـ300 موظف.