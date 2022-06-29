حجاج بنغلاديش يثمنون خدمات طريق مكة

ودعا الحجاج بأن ييسر الله لهم الحج، وشكروا العاملين بتلك المبادرة على مساهمتهم الفعالة في راحتهم وسرعة إنهاء الإجراءات وتقليل المشقة والتهوين عليهم قبل السفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة إلى التعاون الملموس من قبل العاملين بالصالة كافة، ومساعدة جميع الحجاج وتبسيط الشرح لهم.
وثمن الحجاج اللذين بدأوا من وقت مبكر من شهر ذو القعدة بالسفر إلى المملكة من خلال مبادرة طريق مكة تلك؛ ما وجدوه في التجربة الأولى، ويلمسونه حاليًا في التجربة الثانية من تسهيل مميز وتخصيص صالة خاصة بالمبادرة، إضافة إلى نقل الأمتعة وترميزها وترقيمها ونقلها إلى مقر السكن، تزامنا مع وصولهم، ويدل ذلك العمل على احترافية ومتابعة وتدقيق وإشراف من القائمين على المبادرة؛ وذلك من أجل تقديم خدمة تليق بضيوف الرحمن.
يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة «طريق مكة»، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.
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