الجلاجل يدشن خدمة الهولو دكتور لخدمة ضيوف الرحمن

دشّن وزير الصحة فهد الجلاجل خدمة (الهولو دكتور) للاستشارات الطبية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC، حيث تشمل هذه الخدمات «الكشف والتشخيص وصرف العلاج» من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.

وأعرب الوزير عن عظيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتوفير جميع السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداءهم نسك الحج في أجواء مريحة وآمنة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم عددًا من الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.

وقال الجلاجل إنه تم ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة، بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما تم تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.

ويتيح استعمال هذه التقنية تجسيد الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض أمام المريض مباشرة في المطار، حيث يمكن للحاج أن يقف أمام الجهاز الموجود في المطار وطلب الاستشارة الطبية التي يحتاجها، وسيتلقاها مباشرة من خلال توظيف هذه التقنية، حيث توفر التقنية فحص جميع المؤشرات الحيوية التي يحتاجها الطبيب وبشكل مباشر لكي يقدم الاستشارة الطبية المناسبة للمريض بشكل مباشر وسريع (في نفس اللحظة).