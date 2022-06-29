تدشين أول حافلات صديقة للبيئة بمطار المدينة

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وبدأت الشركة خدمات التشغيل الفعلي للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، علاوة على تزويد كل حافلة بأربع كاميرات لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، حيث خضعت الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات. ويبلغ طول الحافلة قرابة 9 أمتار، ويمكن أن تقطع 300 كلم قبل التزود من جديد بالطاقة، حيث تستغرق أقل من ساعتين.ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن سلسلة أهداف شركة طيبة لتشغيل المطارات الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاما مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أول مطار في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتمده مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأمريكية واستوفى جميع متطلبات شهادة الليد الذهبية «LEED Certificate».
كما حصل على جائزة المركز الأول للتميز البيئي لعام 2018 من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأول مطار سعودي حاصل على التصريح البيئي للتشغيل والصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك لكل العمليات بالمطار.
الحافلات تتميز بكونها:
- هادئة جدا وتحافظ على البيئة.
- لا تصدر أي ملوثات، خاصة انبعاثات الكربون.
- تتسم الحافلة بهيكل متين وخفيف الوزن
- مصنوع من الألمنيوم.
- تزويدها ببطاريات تعمل بنظام فريد
- لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية.
- تعزيز كفاءتها حتى أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى.
- تحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة.
- شاشات عرض توضح جميع تفاصيل الرحلة.
- منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.
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