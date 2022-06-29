شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول حافلات صديقة للبيئة بمطار المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة طيبة لتشغيل المطارات وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس) أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل (Electric buses)، لنقل المسافرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وبدأت الشركة خدمات التشغيل الفعلي للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، علاوة على تزويد كل حافلة بأربع كاميرات لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، حيث خضعت الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات. ويبلغ طول الحافلة قرابة 9 أمتار، ويمكن أن تقطع 300 كلم قبل التزود من جديد بالطاقة، حيث تستغرق أقل من ساعتين.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن سلسلة أهداف شركة طيبة لتشغيل المطارات الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاما مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أول مطار في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتمده مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأمريكية واستوفى جميع متطلبات شهادة الليد الذهبية «LEED Certificate».

كما حصل على جائزة المركز الأول للتميز البيئي لعام 2018 من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأول مطار سعودي حاصل على التصريح البيئي للتشغيل والصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك لكل العمليات بالمطار.

الحافلات تتميز بكونها:

