فوز 10 مشروعات بمسرعة أدب الأطفال واليافعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول 10 مشروعات شاركت بالمسرعة التي تعنى بتطبيق أحدث الممارسات العالمية لدعم وتطوير المنشآت الناشئة في مجال أدب الأطفال واليافعين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد علوان، أن الاهتمام والدعم والتطوير لأدب الأطفال واليافعين يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة للوصول إليها، وذلك بعد دراسة وتحليل المشهد الأدبي السعودي، منوها إلى أن التحديات الراهنة متمثلة في «شح الكم وتوسط الكيف» في مجال أدب الأطفال واليافعين.

وشهد الاحتفاء استعراض أهداف البرنامج المتضمنة تعزيز فرص الاستثمار في مجال أدب الأطفال واليافعين، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بتنمية المجال، وتسليط الضوء على رحلة 56 مشروعا التحقت بالبرنامج في مرحلة المعسكر التدريبي وتلقى أفرادها ورش عمل متخصصة قدمها نخبة من الرياديين والاستشاريين، ثم تأهلت 10 مشروعات عملت لمدة 4 أشهر على تطوير نماذج الأعمال وتحسينها برفقة المتخصصين، كما شاهد الحضور أجنحة للخريجين استعرضوا خلالها خدماتهم وبرامجهم ونطاق عملهم وأثر المسرعة على تطور مشروعاتهم عبر مراحل البرنامج المتعددة.

المشروعات الفائزة:

«فهمان»

«نوّار»

«بريد الطفل»

«مدرسة الكتّاب»

«حكايات»

»«مكتبة وتن»

«بداية حكاية»

«ماما تقرأ»

«منصة ريّا»

«حكينا»