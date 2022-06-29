آل الشيخ يشارك في قمة تحويل التعليم بباريس

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واشتملت أجندة الاجتماع التحضيري الوزاري لليوم الأول على 4 محاور رئيسة، بدأت باجتماع مغلق للجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تبعته جلسة افتتاحية رسمية عامة بعنوان: طموح لتحويل التعليم، مرورا بـ»حوار ملهم» تضمن اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة لمشاركة نتائج المشاورات الوطنية، والأفكار والرؤى، والطموحات، والالتزام بتحويل التعليم، وصولا إلى «البناء وترجمة المعرفة إلى سياسة وممارسة»، حيث تضمن نقاشا حول المحاور الخمسة لموضوعات القمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم المزمع عقدها في سبتمبر؛ وذلك لتبادل نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها لتحويل التعليم، وتقديم المبادرات الوطنية لكل موضوع من موضوعات القمة، بمشاركة أكثر من 140 وزيرا.واشتملت أجندة الاجتماع التحضيري الوزاري لليوم الأول على 4 محاور رئيسة، بدأت باجتماع مغلق للجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تبعته جلسة افتتاحية رسمية عامة بعنوان: طموح لتحويل التعليم، مرورا بـ»حوار ملهم» تضمن اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة لمشاركة نتائج المشاورات الوطنية، والأفكار والرؤى، والطموحات، والالتزام بتحويل التعليم، وصولا إلى «البناء وترجمة المعرفة إلى سياسة وممارسة»، حيث تضمن نقاشا حول المحاور الخمسة لموضوعات القمة.

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