تنمية مهارات 7 آلاف طالبة بجامعة الأميرة نورة

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وعمل المركز على تطوير واستحداث برامج تدريبية تهدف إلى التأهيل لسوق العمل، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، منها: برنامج جلسات الابتكار (جلسات تدريبية تسهم في تعزيز منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع صحة نورة)، برنامج الأهداف المنطقية للفنون (ورش تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج، بهدف تنمية الفنون والمسرح في السعودية)، برنامج جدارات جيل الرؤية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال العام الدراسي الحالي 1443هـ، 251 ورشة وبرنامجا تدريبيا، بهدف تنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة، بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل، واستفاد منها 6916 طالبة وخريجة.وعمل المركز على تطوير واستحداث برامج تدريبية تهدف إلى التأهيل لسوق العمل، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، منها: برنامج جلسات الابتكار (جلسات تدريبية تسهم في تعزيز منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع صحة نورة)، برنامج الأهداف المنطقية للفنون (ورش تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج، بهدف تنمية الفنون والمسرح في السعودية)، برنامج جدارات جيل الرؤية.

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