21 إجازة رسمية تعزز التماسك الأسري على مدار العام

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ويوجد 12 إجازة رسمية على مدار العام، إضافة إلى 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية. وقد قفزت المملكة 10 مراتب في تصنيف السياحة عالميا عام 2022، وحققت 34 % نموا في عدد الرحلات السياحية المحلية مقارنة بعام 2019 بحسب وزارة السياحة.وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية فقد بلغ الإنفاق على رحلات المبيت الداخلية مستوى قياسيا، وهو 80 مليار ريال العام الماضي بنمو بنسبة 30 % مقارنة بعام 2019؛ وهو ما يعني أنه في المتوسط أنفق كل مواطن ما يقارب 3800 ريال على المبيت السياحي عبر 60 مليون رحلة مبيت محلية بنمو 25 % مقارنة بعام 2019.
وفي هذا الإطار وضع مجلس شؤون الأسرة 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر، منها اختيار المدينة المناسبة التي ستقضي الأسرة إجازتها الصيفية فيها.
خطوات مهمة للأسرة قبل السفر:
- وضع خطة قبل السفر.
- البحث جيدا عن المدينة المراد السفر إليها.
- التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.
- اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.
- مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.
- معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.
إقتراحات لإجازة مثالية:
- تشجيع الأبناء على ممارسة الهواية المفضلة.
- تنفيذ الأعمال المنزلية المختلفة.
- زيارة الأقارب والأصدقاء.
- زيارة المناطق السياحية.
- تنظيم ساعات النوم دون المبالغة فيها.
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