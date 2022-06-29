شكرا لقرائتكم خبر 21 إجازة رسمية تعزز التماسك الأسري على مدار العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لسفر آمن وإجازة سعيدة، يسهم التخطيط الأسري الجيد قبل السفر في تعزيز فرص تمتع أفراد الأسرة بالإجازة بأمان وطمأنينة. وتعتبر الإجازة فرصة مثالية لتعزيز التماسك الأسري، وعلى الأسرة التخطيط الجيد لكيفية قضائها مع أفرادها.

ويوجد 12 إجازة رسمية على مدار العام، إضافة إلى 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية. وقد قفزت المملكة 10 مراتب في تصنيف السياحة عالميا عام 2022، وحققت 34 % نموا في عدد الرحلات السياحية المحلية مقارنة بعام 2019 بحسب وزارة السياحة.

وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية فقد بلغ الإنفاق على رحلات المبيت الداخلية مستوى قياسيا، وهو 80 مليار ريال العام الماضي بنمو بنسبة 30 % مقارنة بعام 2019؛ وهو ما يعني أنه في المتوسط أنفق كل مواطن ما يقارب 3800 ريال على المبيت السياحي عبر 60 مليون رحلة مبيت محلية بنمو 25 % مقارنة بعام 2019.

وفي هذا الإطار وضع مجلس شؤون الأسرة 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر، منها اختيار المدينة المناسبة التي ستقضي الأسرة إجازتها الصيفية فيها.

خطوات مهمة للأسرة قبل السفر:







وضع خطة قبل السفر.



البحث جيدا عن المدينة المراد السفر إليها.



التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.



اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.



مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.



معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.



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