400 موظف لاستقبال المصلين بالحرم في أول جمعة من ذي الحجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، حيث جندت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى ضيوف الرحمن بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين. وخصصت الرئاسة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، حيث يغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا، ويقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 130 ألف لتر من المطهرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام. خدمات داخل المسجد الحرام:





توزيع 3 ملايين عبوة من ماء زمزم.



5 آلاف عربة عادية و1800 كهربائية.



600 مراقب على أبواب المسجد الحرام.



150 بابا تفتح عند امتلاء المصليات.



230 ألف مصحف داخل المسجد الحرام.



100 مطوف لديهم الزاد في العلم الشرعي.



10 مواقع لإرشاد السائلين.



7 كبائن للرد على السائلين هاتفيا.



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