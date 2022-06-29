شكرا لقرائتكم خبر ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مبادرة طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم مبادرة طريق مكة، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم، وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح مسؤول الترميز في فريق المبادرة بالمغرب أمين عاصم السيد أن خدمة الترميز تتم في الصالة المخصصة للمبادرة في مطار محمد الخامس بوضع ملصق على أمتعة الحجاج تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل المعلومات المدونة نفسها على أمتعته.

وأشار إلى أن عملية الترميز تبدأ من مطار محمد الخامس في مملكة المغرب، ويقوم بها فريق مختص يعمل على فرز الأمتعة، ويستقبلها فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وإيصالها إلى مقر سكن كل حاج.

وأكد أن خدمة الترميز تهدف إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج وحفظها من الضياع، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم.

يذكر أن مبادرة طريق مكة تطبق أعمالها في دول المبادرة بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.