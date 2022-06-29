الهولو دكتور.. خدمات صحية للحجاج عبر الاتصال المرئي

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وتشمل هذه الخدمات «الكشف والتشخيص وصرف العلاج» من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتوفير السبل والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج في أجواء مريحة وآمنة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة استعدت مبكرا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.
وبين أنه جرى ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة التي يقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.
ويتيح استعمال هذه التقنية تفاعل الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض مع المريض مباشرة من خلال الجهاز الموجود بالمطار لتقديم الاستشارة الطبية وفحص المؤشرات الحيوية بشكل مباشر وسريع (في نفس اللحظة).
يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الاستشارات الطبية الفورية عبر الاتصال على رقم 937، وعن طريق الدخول على تطبيق (صحتي)، وكذلك عبر حساب الوزارة على تويتر.
خدمة الهولو دكتور
- تشمل الكشف والتشخيص وصرف العلاج
- التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي
- الطبيب يتفاعل مع المريض في اللحظة نفسها
- طواقم طبية من المستشفى الافتراضي على مدار الساعة
- كودار مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج
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