نقابة السيارات تستهل خطتها التشغيلية ببرامج توعوية

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وتضمنت المبادرات؛ برنامج كيفية التعامل مع ضيوف الرحمن داخل المركبة والحجاج المرتادين للحافلة؛ بالتعاون مع جمعية ضيوف مكة؛ إضافة للإسهام في مشروع «مطوف»؛ الذي تسعى الوزارة من خلاله لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بشكل مستمر، وتضع الحلول والبدائل لمعالجة أوضاعهم وتلامس احتياجاتهم.كما يتركز عمل النقابة العامة للسيارات كشريك استراتيجي؛ لتنظيم عمليات النقل من المنافذ وبين المدن وداخل المشاعر مع شريك النقل شركة دلة للنقل بحافلات مخصصة للمبادرة من فئة VIP، ومجهزة بالورد والهدايا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث تم استقبال أول وفود ضيوف الرحمن من دولة بريطانيا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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