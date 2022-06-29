محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة ، وتفعيلا لاتفاقية (المسافر الموثوق) والموقعة بين الجانبين في يناير 2021 ضمن برنامج الدخول العالمي (Globle entert) ، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، يرافقه معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والاقامة وأعضاء الوفد المرافق ، بزيارة مقر الجمارك وحماية الحدود .

وكان في استقبال معالي وزير الداخلية ، السيد ماثيو ديفز المدير التنفيذي لبرنامج المسافر الموثق والذي رحب بزيارة معاليه إلى الولايات المتحدة ، مؤكدا أهمية انضمام مملكة البحرين لبرنامج الدخول العالمي (Global Entry program) والذي يدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة ، تأكيداً للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين .

وقد اطلع معالي الوزير على المراحل الاخيرة من تنفيذ البرنامج ، معربا عن تقديره للفريق القائم على إدارته والمضي قدما في تنفيذ إجراءاته ، حيث يسهم البرنامج في تسهيل دخول مواطني مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة .

ويعد البرنامج ، أحد برامج حماية الحدود الأمريكية ويسمح بإنهاء الإجراءات للمسافرين المعتمدين ، مسبقا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة ، وتشمل مزايا عضوية البرنامج ، تقليص طوابير الانتظار لإنهاء المعاملات والحصول على مزايا الدخول السريع في المطارات الأمريكية الرئيسية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. وزير الداخلية يزور مقر الجمارك وحماية الحدود الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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