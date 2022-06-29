استحداث العلاج الإشعاعي التداخلي بمدينة الملك فهد الطبية.. واستشاري يكشف التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشف سعد الرشيدي، استشاري العلاج الإشعاعي التداخلي بمدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عمل تقنية المعالجة الحديثة المستخدمة لأول مرة في المملكة.

وأوضح في تصريحات للإخبارية، أنه يقصد بالعلاج الإشعاعي التداخلي “القسطرة الجراحية”، مضيفا أن هذه الخدمة تم تطويرها في المدينة، مؤكدا أنه تم تدريب الأطباء عليها وفقا لأحدث المعايير.

وأشار إلى أن عمليات التدريب تمت في مراكز عالمية بشمال الولايات المتحدة الأمريكية.