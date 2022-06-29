اخبار الخليج – كمال بن أحمد يثمن تفضل جلالة الملك المعظم بالافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين بالغ الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تفضله بالافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بالرعاية الملكية السامية لكافة الجهود التنموية الوطنية ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.

كما رفع المهندس كمال بالغ الامتنان إلى ضيف البلاد الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضوره، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدعم الكبير والمتابعة في كافة مراحل المشروع مما كان له عظيم الأثر في إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر أكبر مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين وسيعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الطيران في المملكة كأضخم مشروع شهده القطاع في تاريخ الطيران في المملكة.

وأشار إلى أن المشروع قد تم استكماله رسمياً في عام 2020 حسب الجدول الزمني المرسوم وخلال فترة الانتشار العالمي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وهي أكبر تحدٍ صحي يعصف بالعالم منذ القرن الماضي وأثر سلباً على جميع القطاعات، و بالإصرار والتحدي والإخلاص نجحت كافة الأطراف في إنجاز هذا الصرح المشرف ونقل العمليات بكل نجاح في عام 2021 ، متوجهاً بالشكر والعرفان لجميع الموظفين والعاملين في شركة مطار البحرين، خاصً بالذكر الكفاءات الوطنية المتخصصة والمؤهلة التي عملت بكل جدارة واقتدار لتثبت أن فريق البحرين في جميع مواقع العمل الوطني قادرٌ على التحدي والإنجاز والعطاء من أجل الوطن بدون حدود.

وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد مواصلة بذل قصارى الجهود للمساهمة في مواصلة الارتقاء بصناعة الطيران المدني في مملكة البحرين بما يسهم في الاستمرار في تعزيز موقع المملكة على خارطة الطيران والسياحة إقليمياً ودولياً، والحرص باستمرار على التركيز على الكفاءات والكوادر الوطنية والاهتمام بها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أن المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها، وهو ثروة الوطن الأعز.

الجدير بالذكر بأنه تم بناء مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي ضمن برنامج تحديث المطار وفق أعلى المعايير الدولية والتقنيات الحديثة وتم استكمال المشروع وفق الميزانية المعتمدة والبالغة 1.1 مليار دولار وتصل الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً بعد أن كانت 4,5 مليون مسافر، وازدادت مساحة مبنى المسافرين بمقدار أربعة أضعاف عن سابقتها.

ويشمل برنامج تحديث المطار خدمات ومرافق نوعية تعزز من مكانة ومردود هذه المنشأة، منها مشروع قرية الشحن الجوي، وهو الأول من نوعه في المملكة، والذي ستكون له مساهمة نوعية في رفد نمو قطاع الخدمات اللوجستية عبر زيادة تنافسيته إقليميًا وقدرته على استقطاب الاستثمارات، وهو إحدى مشاريع خطة التعافي. كما يضم برنامج تحديث المطار مجمّع مستودعات وقود الطائرات كجزء من عملية إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في المملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي بارز لخدمات إمداد وقود الطائرات، ومبنى أوال للطيران الخاص الذي يقدم خدمات متكاملة للطيران الخاص في موقع له قيمة تاريخية في قطاع الطيران البحريني إذ كان أول مبنى للطيران تم افتتاحه في المملكة خلال القرن الماضي، وقد تم الحرص على المحافظة على هوية وروح هذا المعلم الهام.

وفي خلال أقل من سنة ونصف من بدء العمليات التشغيلية في المطار ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم أجمع، توجت الجهود التي بذلها فريق العمل مؤخراً بفوز مطار البحرين الدولي بجائزة أفضل مطار دولي جديد التي تمنحها مؤسسة سكاي تراكس، وهي أعلى مرجعية عالمية للتصنيف والتقييم في قطاع الطيران، ليثبت مطار البحرين الدولي موقعه على خارطة صناعة الطيران دولياً ، إضافة إلى حصوله سابقاً على تصنيف كمطار خمس نجوم من ستار تراكس ليكون ثالث مطار في الشرق الأوسط ينال هذا التقييم وحصول قاعة ذا بيرل للضيافة والاستقبال لشركات الطيران في مطار البحرين الدولي على تصنيف خمس نجوم.

كما حصل مطار البحرين الدولي في شهر مايو الماضي على جائزة المطارات الخضراء في المستوى الفضي التي يمنحها المجلس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للمجلس الدولي للمطارات، تقديراً لجهوده في مراعاة البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة بشكل متميز في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ونجدد الاعتزاز هنا بأن مطار البحرين الدولي هو أكبر منشأة خضراء في المملكة، وهو مما ينسجم مع التزامات مملكة البحرين البيئية على الصعيد الدولي وفي إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.